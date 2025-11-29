Yeni Şafak
Yeni Malatyaspor sezonu kapattı: Bahis soruşturmasından sonra oyuncuları kalmadı

20:5329/11/2025, Saturday
IHA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması kapsamında futbolcularına verilen cezalar ve sakatlıklar nedeniyle Adanaspor maçını oynayamadı. Kulübün 2. başkanı Abdullah Aksoğan sezonun kalan bölümünde sahaya çıkamayacaklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor 2. Başkanı Abdullah Aksoğan ertelenen Adanaspor maçın ardından yaptığı açıklamada takımın kadro sıkıntısına dikkat çekerek önümüzdeki haftalarda da sahaya çıkamayacaklarını söyledi.


"Amatör ligde mücadele eden oyuncularımız da ceza alabilir"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Aksoğan, "Dar bir kadro kurduk ve takımımız yeni yeni toparlanmaya başlamıştı. Cemil hocanın katılmasıyla birlikte takımımız iyi bir ivme yakalamış rakiplerle kafa kafaya oynamaya başlamıştık. Ancak her şey düzene girdi dediğimiz anda bahis olayı patlak verdi. Bu soruşturmada yedi genç oyuncumuz ceza aldı. Uzun ve kısa süreli cezalar var. Büyük ihtimalle pazartesi günü amatör ligde mücadele eden oyuncularla ilgili cezalar da açıklanacak. Orada da 3-4 oyuncumuz bulunuyor" dedi


"Adana’ya gitsek elimizde 9-10 oyuncu kalacaktı"

Kadronun neredeyse tamamen dağıldığını belirten Aksoğan, sakat oyuncularla birlikte takımdaki oyuncu sayısının maç yapmaya yetmediğini ifade ederek, "4 sakatımız var. Adana’ya gitsek elimizde 9-10 oyuncu kalacaktı. Onlardan biri de yedek kalecimiz. Bu şartlarda maça çıkmamak daha uygundu. Yönetim kurulu olarak bundan sonraki maçlara da cezalar nedeniyle çıkamayacağız. Federasyon gerekli kararı verecektir. Bizim tüm hedefimiz önümüzdeki sezon 3. Lig’de güçlü bir kadro kurmak" ifadelerini kullandı


"3. Lig’den çıkmayı hedefliyoruz"

Alt yapının çalışmalarına devam edileceğini belirten Aksoğan iyi durumdaki genç oyuncuların sezon hazırlığı için kiralık verileceğini de kaydederek, "Takımımızın tamamı amatör statüde. Amatör sporcular için de cezalar açıklanacak. Bildiğimiz 3 oyuncu var ama söylemeyenler de olabilir. Duruma göre sayı artabilir. Maça çıkacak kadromuz kalmadı. Bugüne kadar tüm deplasmanlara takımımızı götürdük. Altyapımız, antrenmanlarımız devam edecek. İyi oyuncularımızı kiralayacağız. İkinci yarının sonunda takviyeler yaparak 3. Lig’den çıkmayı hedefliyoruz. Cemil hoca ve sportif direktör Sinan Alkış’ın gözetiminde takımımız yeniden hazırlanacak" diye konuştu

