Bahis soruşturmasında yeni dalga: Mert Hakan Yandaş, Ahmet Çakar, Murat Sancak... Çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltında

BAHİS SKANDALINDA YENİ DALGA





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.





46 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken isimler netleşiyor.









İSİMLER BELLİ OLDU





Gelen bilgiye göre; futbol yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş bu sabah gerçekleştirilen bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan isimler arasında.





Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;





MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;





Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,





Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,





28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,





24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor – Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,





Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,





Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunla Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."





İşte gözaltına alınan isimler;





ABDULSAMET BURAK

ABDURRAHMAN BAYRAM

AHMET ABDULLAH ÇAKMAK

ALASSANE NDAO

ARDA TÜRKEN

BARTU KAYA

CENGİZ DEMİR

EMİRCAN ÇİÇEK

ENSAR BİLİR

EREN KARADAĞ

ERHAN ÇELENK

İSMAİL KALBURCU

İZZET FURKAN MALAK

KADİR KAAN YURDAKUL

KEREM YUSUF SİRKECİ

METEHAN BALTACI

MUHAMMED FURKAN ÖZHAN

OKTAY AYDIN

ORKUN ÖZDEMİR

SALİH MALKOÇOĞLU

SAMET KARABATAK

TOLGA KALENDER

UĞUR ADEM GEZER

UĞUR KAAN YILDIZ

YUNUS EMRE TEKOĞUL

YUSUF ÖZDEMİR

YÜCEL GÜROL

CÜNEYT SEMİRLİ

ÜMİT KAYA

KORAY ŞANLI

FARUK CAN GENÇ (Futbolcu)

CENK SARITAŞ

GAMZE NELİ KAYA

AHMET OKATAN

GÜRHAN SÜNMEZ

MEHMET EMİN KATİPOĞLU

VOLKAN ERTEN

ŞAHİN KAYA

ZORBAY KÜÇÜK

MURAT SANCAK

METİN KORKMAZ

EMRAH ÇELİK

AHMET ÇAKAR

HAYRİYE ARZU ÇAKAR

MERT HAKAN YANDAŞ

ERSEN DİKMEN









BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı Of Adliyesi Temel Atma töreni sonrası, gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı ‘futbolda bahis’ soruşturmasına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır” diye konuştu.





Bakan Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarına ilişkin de “Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detaylarıyla inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık” ifadelerini kullandı







