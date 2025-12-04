SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHİ: Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Kadar Oldu, Ödeme Tarihi Açıklandı Mı?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği promosyon ödemelerinde gözler bakanlık ile bankalar arasında süren görüşmelere çevrildi. Mevcut sözleşmelerin güncellenmesi için yürütülen temaslar hızlanırken, yeni rakamların ne zaman açıklanacağı büyük bir merak konusu. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne, ödemeler ne zaman hesaplara geçecek?