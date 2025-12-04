Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı çıktı: 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak? 5 aylık fark ile...

ENFLASYON %31 OLURSA: 6 AYLIK FARK %12,28

Merkez Bankası’nın tahmin aralığının alt bandı olan %31 gerçekleşirse, Temmuz–Aralık dönemi için hesaplanan 6 aylık enflasyon farkı %12,28 olacak. Bu oran, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak zam oranını oluşturuyor.

Bu senaryoya göre yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:

En düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı: 18.954 TL

En düşük memur maaşı: 60.947 TL

En düşük memur emekli maaşı: 27.912 TL

Memur ve memur emeklilerinde temmuzdan bu yana biriken enflasyon farkı ise bu tabloda %18,7 civarında hesaplanıyor.