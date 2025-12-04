Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı çıktı: 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak? 5 aylık fark ile...

2026 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam yeniden gündemin merkezine oturdu. TÜİK’in dün açıkladığı kasım enflasyonuyla birlikte emekli ve memur kesimini ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Böylece yeni yıl maaş tabloları da şekillenmeye başlarken, Merkez Bankası’nın yıl sonu tahminini yüzde 31–33 aralığına revize etmesi, “2026’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?” sorusuna olan ilgiyi artırdı.
Enflasyon Senaryoları Netleşiyor: Emekli ve Memur Zam Oranlarında İki İhtimal Öne Çıktı
Yıl sonu yaklaşırken, milyonların maaş hesaplarını belirleyecek kritik veri olan enflasyon için iki ayrı senaryo masada. Merkez Bankası’nın tahmin aralığı ve piyasa anketleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden memurlara kadar tüm kesimlerin ocak zammında belirleyici olacak.
ENFLASYON %31 OLURSA: 6 AYLIK FARK %12,28
Merkez Bankası’nın tahmin aralığının alt bandı olan %31 gerçekleşirse, Temmuz–Aralık dönemi için hesaplanan 6 aylık enflasyon farkı %12,28 olacak. Bu oran, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak zam oranını oluşturuyor.
Bu senaryoya göre yeni maaşlar şöyle şekilleniyor:
En düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı: 18.954 TL
En düşük memur maaşı: 60.947 TL
En düşük memur emekli maaşı: 27.912 TL
Memur ve memur emeklilerinde temmuzdan bu yana biriken enflasyon farkı ise bu tabloda %18,7 civarında hesaplanıyor.
ENFLASYON %33’E ULAŞIRSA: FARK %14’E ÇIKIYOR
Piyasa katılımcıları anketleri, beklentilerin üst banda yakınlaştığını gösteriyor. Enflasyonun %33 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık fark %13,99 – yani yaklaşık %14 – olacak.
Bu ihtimalde maaşlar şöyle değişiyor:
En düşük SSK–Bağ-Kur emekli maaşı: 19.243 TL
En düşük memur maaşı: 61.856 TL
En düşük memur emekli maaşı: 28.320 TL
Memur ve memur emeklisinin artışı ise bu tabloda %20,5 seviyesine ulaşıyor.
TAHMİNLER ÜST BANDA YAKLAŞIYOR
Son değerlendirmelerde yıl sonu enflasyonunun %33 bandına oturacağı görüşü güç kazanmış durumda.
Bu senaryoda:
SSK–Bağ-Kur emeklisi zammı: %14’e yakın
Memur ve memur emeklisi zammı: %20,5 civarında
Bu hesaplamalarla en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yaklaşması, en düşük memur maaşının ise 60–62 bin TL aralığına yükselmesi bekleniyor. Memur emeklilerinin maaşları ise 27–29 bin TL bandında öne çıkıyor.
6 PUANLIK FARK: REFAH PAYI MASADA
Memur ve işçi emeklileri arasındaki 6–6,5 puanlık fark uzun süredir tartışma konusu. Uzmanlara göre olası bir refah payı düzenlemesiyle bu fark kapatılabilir. Ancak düzenlemenin hayata geçmesi için yasal adım gerektiğinden, konu ocak ayında netlik kazanacak.