Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''

08:1210/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu ve Emrah Bağdatlı
Ekrem İmamoğlu ve Emrah Bağdatlı

İBB Eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında tutuklu iş adamı Hüseyin Köksal'ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım'ın telefon konuşmaları dosyada yer aldı. Firari Emrah Bağdatlı hakkında konuşan iki şoför ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar. Korkunç rakamlar'' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü davasında, tutuklu iş adamı Hüseyin Köksal’ın şoförleri Servet ve Güven Yıldırım’ın telefon konuşmaları dikkati çekti. Mahkeme kararıyla dinlenen iki şoförün, yaklaşan operasyon, mal varlığı gizleme senaryoları ve firari Emrah Bağdatlı’nın serveti hakkında yaptıkları konuşmalar ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre iki şoförün "Fena götürüyorlar, korkunç rakamlar" dedikleri kayda girdi.


Servet Yıldırım: Acemi hırsızlar
Güven Yıldırım: Usta acemi macemi ama fena götürüyorlar ya, fena korkunç rakamlar
Servet Yıldırım: Tabii tabii Emrah Bağdatlı'ya baksana
Güven Yıldırım: Kaça almış orayı?
Servet Yıldırım: Kaça almıştır abi? 100-150 milyondan aşağı değildir.



#ekrem imamoğlu
#emrah bağdatlı
#ibb
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sivas sosyal konut kura sonuçları isim listesi