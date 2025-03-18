İhracatçıya destek hız kesmeyecek: Türk Eximbank 2025'te 52 milyar dolara ulaşacak

"Ayrıca, tedarik zinciri yatırımları, sigorta ve faizsiz finans uygulamalarında etkinliğin artırılması ile e-ihracat ve hizmet ihracatına özel finansal çözümler geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak adına üretim ve pazarlama süreçlerinin en kritik sacayaklarından biri olan 'finansman altyapısını' güçlendirmek ve ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız başta olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon halinde çalışmaya devam edeceğiz."