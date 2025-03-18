İhracatçıya destek hız kesmeyecek: Türk Eximbank 2025'te 52 milyar dolara ulaşacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın 2024'te yaklaşık 49 milyar dolar destek ile tarihindeki en yüksek destek hacmine ulaştığını belirterek, 2025'te ise ihracatçılara yönelik destek mekanizmalarını daha da genişletmeyi ve yıl sonunda 52 milyar dolarlık destek hacmine ulaşmayı planladıklarını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Türk Eximbank'ın Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
"İleri teknolojili ihracatın desteklenmesi öncelikli alanlar arasında"
Bolat, bu kapsamda, alıcı kredileri ve uluslararası proje finansmanında etkinliğin artırılmasının, yatırım kredilerinin ihracattaki payının yükseltilmesinin ve yüksek katma değerli, ileri teknolojili ihracatın desteklenmesinin öncelikli alanlar arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Türk Eximbank'ın 2025 yılı iş programı görüşülerek karara bağlandı"
Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bolat başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu toplantısının, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'in katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Türk Eximbank'ın 2025 yılı iş programının görüşülerek karara bağlandığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu hedefler doğrultusunda paydaş kurum ve kuruluşlar ile ihracatçılardan gelen taleplerin ve yurtdışı ihracat kredi ajanslarındaki yeni eğilimlerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda Türk Eximbank'ın stratejik gelişim alanlarının Kurul tarafından belirlendiği ifade edildi.