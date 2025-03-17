Ticaret Bakanı Bolat Sakarya'da iftar programında konuştu: Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 yılda yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydedildiğini belirterek, "2002'de 230 milyar dolar olan milli gelirimizi, geçen yılı 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelirle kapattık ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi. Milli gelirimiz de kişi başına 3 bin 600 dolardan 15 bin 463 dolara yükseldi" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yusuf Alemdar ile görüştü.
AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Serdivan ilçesindeki bir salonda partisinin düzenlediği "Geleneksel Esnaf, Eşraf ve İş Dünyası Buluşması" iftar programına katıldı.
Burada konuşan Bolat, iş dünyası mensuplarıyla, esnaf odalarıyla, birliklerle hasbihal edip iftar sofrasını paylaşmak için Sakarya'ya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Ticaret Bakanlığının 775 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatını ve ithalatını düzenleyen, denetleyen, yürüten devasa kuruluş olduğunu belirten Bolat, 163 gümrük müdürlüğünün karada, denizde, limanlarda, hava yolunda gerekli geçişleri, hızlı ve etkin şekilde yönetip gerekli denetimi de gerçekleştirdiklerini anlattı.
Bolat, dünyada son yıllarda önemli ekonomik sıkıntıların, krizlerin ve salgınların yaşandığına değinerek, devletin, hükümetin kimseyi açıkta bırakmadığını, gelir desteği, kira desteği ve özellikle işten çıkarılanlar için işsizlik sigortası gibi birçok desteklerle iş dünyasına kol kanat germeye gayret ettiğini vurguladı.
"Siyasi istikrar olmasaydı ekonomik büyüme olamazdı"
Dünyada yaşanan olumsuzluklar ve ekonomik daralmalara rağmen Türkiye'nin ekonomide büyüyerek bugünlere gelmeyi başardığına işaret eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bakan Bolat, Sakarya'nın 1999 depreminin yaralarını sardığını ve örnek bir huzur şehri konumuna geldiğini belirterek, kentin yatay mimarinin en güzel örneğini sergilediğini anlattı.
Bolat, fiyatlar istikrara kavuştukça, normale dönüş oldukça esnafın, iş dünyasının ve sanayicinin iş hacminin artacağını, enflasyonun düştükçe kredi maliyetlerinin de düştüğünü ifade etti.
Dünyada büyük ticaret savaşlarının başladığını, bu durumdan Türkiye'nin de etkilenmesinin normal olduğunu söyleyen Bolat, şöyle devam etti:
Katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Bolat, daha sonra iş dünyasıyla basına kapalı soru cevap kısmına geçti.
Programa, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Lutfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, iş insanları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.