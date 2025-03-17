Ticaret Bakanı Bolat Sakarya'da iftar programında konuştu: Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi

"Son 22 yılda yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydettik. 2002'de 230 milyar dolar olan milli gelirimizi, geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelirle kapattık ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi. Milli gelirimiz de kişi başına 3 bin 600 dolardan 15 bin 463 dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolar mal ihracatından 262 milyar dolara, hizmetler ihracatımız 14 milyar dolardan 115 milyar dolara yaklaşık 7 buçuk katı yükseldi. İstihdamımız 2002'de 21 buçuk milyon kişiyken, ocak ayını 32 milyon 600 bin kişi ile kapattık. Yani 11 milyon yeni istihdam kazandık. Eğer siyasi istikrar olmasaydı kavga, gürültü, anarşist, huzursuzluk olsaydı böyle bir ekonomik büyüme olamazdı."