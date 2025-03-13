Bakan Bolat, Zelenski'nin Kırım Müslümanları onuruna verdiği iftara katıldı

ile bir araya gelen Bakanlar, daha sonra ise

ile bir araya gelen Bakanlar, daha sonra ise

Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Sayın Abdülcemil Kırımoğlu ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval’ın da bulunduğu iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumunu, ülkemizin Ukrayna ile olan ilişkilerini ve Kırım ile olan tarihi bağlarımızı ele aldık."