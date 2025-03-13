Bakan Bolat, Zelenski'nin Kırım Müslümanları onuruna verdiği iftara katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanlarının onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe, birlikte ziyareti gerçekleştirdiği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile katılan Bakan Bolat, o anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüşmelerde iki ülke arasındaki tarımsal ve ekonomik iş birliklerin artırılması hususunda atılacak adımlar ele alındı.
İftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumu da görüşüldü
"Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanlarının onuruna verdiği iftar yemeğine Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldık.
Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Sayın Abdülcemil Kırımoğlu ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval’ın da bulunduğu iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumunu, ülkemizin Ukrayna ile olan ilişkilerini ve Kırım ile olan tarihi bağlarımızı ele aldık."