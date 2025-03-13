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Bakan Bolat, Zelenski'nin Kırım Müslümanları onuruna verdiği iftara katıldı

Bakan Bolat, Zelenski'nin Kırım Müslümanları onuruna verdiği iftara katıldı

Semih Bozkuş
21:3613/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakanlar Bolat ve Yumaklı'nın katıldığı iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumu da görüşüldü.
Bakanlar Bolat ve Yumaklı'nın katıldığı iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumu da görüşüldü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanlarının onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe, birlikte ziyareti gerçekleştirdiği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile katılan Bakan Bolat, o anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
ve
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, bugün Ukrayna'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Temasları çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenski
ile bir araya gelen Bakanlar, daha sonra ise
Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal
ile görüştü.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki tarımsal ve ekonomik iş birliklerin artırılması hususunda atılacak adımlar ele alındı.

İki Bakan daha sonra ise Zelenski'nin
Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları
nın onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı.

İftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumu da görüşüldü

İftar yemeğine ilişkin anları X hesabından paylaşan Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanlarının onuruna verdiği iftar yemeğine Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldık.

Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Sayın Abdülcemil Kırımoğlu ile Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Sayın Oleksandr Kubrakov ve Ukrayna Tarım Bakanı Sayın Vitaliy Koval’ın da bulunduğu iftar yemeğinde Kırım Tatarlarının durumunu, ülkemizin Ukrayna ile olan ilişkilerini ve Kırım ile olan tarihi bağlarımızı ele aldık."




#Ömer Bolat
#İbrahim Yumaklı
#İftar
#Ukrayna
#Kırım Tatarları

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