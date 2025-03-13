Zelenski: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırız

Zelenski, Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesi için hazır olduklarını bildirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını vurguladı. Zelenski, "Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile başkent Kiev'de yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
"Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir"
"Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir"
Zelenski,
"Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye'nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır"
dedi.
"Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırız"
"Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırız"
Görüşmede, Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının, ikili ilişkilerin, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatlarının ve Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımını ele alındığını aktaran Zelenski,
"Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır"
dedi.
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