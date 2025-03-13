Zelenski: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırız

"Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye'nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır"