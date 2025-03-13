Bolat ve Yumaklı Kiev’de Zelenski ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine destek ve ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla 25 şirket temsilcisiyle Kiev'de temaslarda bulunacak. İki bakan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşecek.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine destek ve ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla bu ülkeye gitti. Kiev’de temaslarda bulunacak iki bakan, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşecek. Ziyarette Bolat’a, Türkiye Müteahhitler Birliği ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 25 şirketin temsilcileri de eşlik edecek.
100 PROJE ÜSTLENDİLER
Bugünkü ziyaret kapsamındaki Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü 1. Toplantısı’na, Bolat ile Ukrayna’nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba birlikte başkanlık edecek. Kiev’deki toplantı ile Ukrayna’nın savaşta zarar gören altyapısının yeniden inşasına yönelik projeler ve bu projelerde Türk müteahhitlik sektörünün yer almasına ilişkin konular masaya yatırılacak. Türk müteahhitlik sektörü, ülkede 1,2 milyar dolarlık 100 proje üstlendi.
KISITLAMALAR ELE ALINACAK
- Bakan İbrahim Yumaklı’nın Ukrayna heyetinde de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç yer alacak. Görüşmelerde, tarımsal sulama altyapısının yeniden inşası, süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ihracatında mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.