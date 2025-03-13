Bolat ve Yumaklı Kiev’de Zelenski ile görüşecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşa sürecine destek ve ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla bu ülkeye gitti. Kiev’de temaslarda bulunacak iki bakan, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşecek. Ziyarette Bolat’a, Türkiye Müteahhitler Birliği ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 25 şirketin temsilcileri de eşlik edecek.