Bakan Bolat ve Bakan Yumaklı Zelenski ile görüştü: Kiev'de yol haritası çizildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittikleri Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. İki Bakan, temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Bakan Yumaklı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada,
“Ukrayna temaslarımız kapsamında, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski ziyaret ettik. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi.
'Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacağız'
'Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacağız'
Bakan Bolat görüşme ile ilgili,
“Ukrayna'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski tarafından beraberimizdeki Türk Müteahhitleri ile beraber kabul edildik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık. Sayın Zelenski, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk Müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik. Bu kapsamda, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak Görev Gücü'nün ilk toplantısının Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Sayın Zelenski kabulleri için teşekkür ederim”
ifadelerini kullandı.
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