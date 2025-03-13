Bakan Bolat ve Bakan Yumaklı Zelenski ile görüştü: Kiev'de yol haritası çizildi

“Ukrayna'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenski tarafından beraberimizdeki Türk Müteahhitleri ile beraber kabul edildik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seyri ve geleceğe yönelik yol haritamızı gündeme aldık. Sayın Zelenski, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmadaki kararlılığımızı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı yürürlüğe koymak için istekli olduğumuzu ve Ukrayna'nın yeniden inşasında Türk Müteahhitlerin tecrübesini, bilgi birikimini Ukrayna'ya aktarmasına ve gerçekleştirilecek projeleri üstlenmeye hazır olduklarını yineledik. Bu kapsamda, Ukrayna'nın yeniden inşasında etkin bir rol oynayacak Görev Gücü'nün ilk toplantısının Kiev'de gerçekleştirilmesine destek veren Sayın Zelenski kabulleri için teşekkür ederim”