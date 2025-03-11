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Zelenski Suudi Arabistan'da ilk olarak Bin Selman ile görüştü

Zelenski Suudi Arabistan'da ilk olarak Bin Selman ile görüştü

17:0311/03/2025, Salı
AA
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Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü.
Zelenski, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapacakları görüşme öncesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Selman'ın barışın yakınlaşması yönünde çaba sarf ettiğini söyleyen Zelenski, "Cidde'de kalacak ve pratik sonuçlar umuyoruz. Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetlerinin düzenleyeceği toplantıdan pratik sonuçlar beklediklerini belirtti.

Selman'ı övdü

Zelenski görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "
Özellikle tutukluların serbest bırakılması ve çocuklarımızın geri dönmesi konusunu vurguladım. Bu, diplomatik çabalara güven oluşturmada önemli bir adım olabilir. Veliaht Prens bin Selman Rusya-Ukrayna savaşında gerçek barışın yakınlaşması yönünde çaba sarf etti. Suudi Arabistan diplomasi açısından çok önemli bir platform sunuyor, bunu takdir ediyoruz
" dedi.

"Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak"

Savaşı sona erdirme yönündeki yöntemleri görüşmek üzere bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da toplantın yapılacağını hatırlatan Zelenski,
"Ukrayna heyeti, 11 Mart Salı günü ABD ekibiyle çalışmak üzere Cidde'de kalacak ve pratik sonuçlar umuyoruz. Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak”
ifadelerini kullandı.
#Ukrayna
#ABD
#Suudi Arabistan
#Volodimir Zelenski
#Muhammed Bin Selman

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