Zelenski'den Rusya'ya 'ateşkes' gözdağı: Reddederseniz ABD güçlü adımlar atar

"Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi. Pek çok kişi yaralandı, pek çok şeye katlanıldı. Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır. Kimse unutmayacak derken, bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir"