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Zelenski'den Rusya'ya 'ateşkes' gözdağı: Reddederseniz ABD güçlü adımlar atar

Zelenski'den Rusya'ya 'ateşkes' gözdağı: Reddederseniz ABD güçlü adımlar atar

18:0712/03/2025, Wednesday
G: 12/03/2025, Wednesday
IHA
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Zelenski, Putin'in ateşkesi reddetmesi durumunda ABD'nin güçlü adımlar atacağına güvendiğini belirtti.
Zelenski, Putin'in ateşkesi reddetmesi durumunda ABD'nin güçlü adımlar atacağına güvendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin kendilerine sunduğu ateşkesi onaylaması sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya ateşkesi reddederse ABD'nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz" dedi. "Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız" çıkışını tekrarlayan Zelenski, "Bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir" diye konuştu.

Suudi Arabistan'daki görüşmede tüm kritik konuların ele alındığını belirten Zelenski, "Genel olarak, ABD tarafı Ukrayna'nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu göstermesini istedi. Ukrayna bu isteği gösterdiğinde, ABD desteği yenileme sözü verdi ve bunu yaptı. Bu nedenle bunu olumlu bir sonuç olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu adımlar 'güç yoluyla barış' anlamına gelecek"

Görüşmenin "son derece yapıcı" geçtiğini vurgulayan Zelenski,
"Ardından, Avrupalı ortaklarımız da savaşın bitmesi için attığımız ciddi adımları desteklediklerini açıkladı. 'Top artık Rusya'nın sahasında' dediler. Dolayısıyla, Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya diğer baskı araçları, ABD'nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacak. Doğru anladıysam, bu adımlar 'güç yoluyla barış' anlamına gelecek"
dedi.
Zelenski,
"Eğer Ruslar, ABD'nin önerisini tıpkı bizim yaptığımız gibi, ne eksik ne fazla kabul etmeye hazır olduklarını gösterirlerse, buna uygun kararlar alınacak. Ancak hazır değillerse, ABD'nin vaat ettiği adımları atacağını umut ediyoruz"
dedi.

"Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız"

Ukrayna'nın işgal altındaki toprakları asla Rus toprağı olarak tanımayacağını ifade eden Zelenski,
"Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi. Pek çok kişi yaralandı, pek çok şeye katlanıldı. Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır. Kimse unutmayacak derken, bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir"
dedi.



#Volodimir Zelenski
#ABD
#Rusya
#Ukrayna

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