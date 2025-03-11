Suudi Arabistan'dan Ukrayna için barış vurgusu

Ukrayna ve Rusya arasında gerilim sürerken açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor.





Bu kapsamda bir açıklama da Suudi Arabistan'dan geldi.





Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasındaki görüşmenin ardından iki ülke arasında ortak bildiri yayınlandı.





Görüşmeye ilişkin detaylar Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer aldı.





Adil ve kalıcı barışın sağlanması için yürütülen çabalar değerlendirildi





Ortak bildiriye göre, Bin Selman ve Zelensky, Cidde'deki Selam Sarayı'nda gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki "özel ilişkileri" ele alarak tüm alanlarda işbirliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.





Taraflar ayrıca, Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanması için yürütülen çabaları değerlendirdi.





Suudi Arabistan, "Bu çabaların başarılı olmasını, krizin uluslararası hukuk ve BM Anlaşması doğrultusunda çözülmesini, uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki olumsuz etkilerinin sona ermesini, sivillerin yaşadığı insani sıkıntıların giderilmesini, nükleer ve gıda güvenliğinin sağlanmasını, çevrenin korunmasını ve mayınların temizlenmesini" umduğunu belirtti.





"Vizyon 2030" planı





Ukrayna tarafı ise Suudi Arabistan’ın bu yöndeki çabalarına teşekkür ederken, Riyad'ın Ukrayna’ya sağladığı insani ve kalkınma yardımlarına minnettarlığını ifade etti.





2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminde yüzde 9 büyüme kaydedildiği belirtilen bildiride ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik engellerin aşılması gerektiği konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.





İki ülke, resmi ziyaretlerin, ticaret ve yatırım heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin artırılması, ortak projelerin teşvik edilmesi ve Suudi Arabistan’ın "Vizyon 2030" planı ile Ukrayna’nın yeniden yapılanma programlarında iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.





Ortak iş birliği fırsatları





Taraflar, 2025 yılı içinde Suudi Arabistan-Ukrayna İş Konseyi’nin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve enerji, gıda sanayi ve altyapı gibi öncelikli sektörlerde yatırım ortaklıklarının geliştirilmesi için kararlılıklarını dile getirdi.





Petrol, doğalgaz, türev ürünler ve petrokimya alanlarında ortak iş birliği fırsatlarının da ileride ele alınması görüşüldü.











