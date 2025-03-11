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Ukrayna zirvesi öncesi Suudi Arabistan'da kritik görüşme

Ukrayna zirvesi öncesi Suudi Arabistan'da kritik görüşme

00:2411/03/2025, Salı
AA
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Veliaht Prens Selman, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Veliaht Prens Selman, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

ABD ile Ukrayna'nın Suudi Arabistan'da yapacağı anlaşma zirvesi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede nelerin ele alındığına ilişkin bilgi verilmezken, Zelenski'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiği bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, ülkeye gelen Rubio'yu kabul etti. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

Rubio, gün içinde ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaşmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Suudi Arabistan'a gitmişti.

Yerel basında, Zelenski'nin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya gelmesinin planlandığı kaydedilmişti.



#Suudi Arabistan
#Veliaht Prens Selman
#Marco Rubio

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