ABD ile Ukrayna krizi aştı: Nadir element imzası bu hafta

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna ile Suudi Arabistan'da yapacakları görüşmeleri işaret edip, nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanabileceğini belirtti. Witkoff, Zelenski ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." dedi.
Amerikan Fox News kanalına konuşan Özel Temsilci Witkoff, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi.
Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan'a hareketinden önce verdiği röportajda sürece ilişkin görüşlerini paylaşan Witkoff, oldukça umutlu konuştu.
"Zelenski ve Avrupa'dan gelen işaretler olumlu"
"Ukrayna'ya istihbarat desteğini hiçbir zaman tamamen kesmedik"
Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek.
ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.
Trump-Zelenski tartışmasının ardından ne olmuştu?
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenski Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Trump, Zelenski'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenski ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.
Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenski'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.
Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenski arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.