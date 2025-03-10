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Kritik telefonda gündeme geldi: İngiltere'nin umudu ABD'nin Ukrayna'ya yardımı

Kritik telefonda gündeme geldi: İngiltere'nin umudu ABD'nin Ukrayna'ya yardımı

22:2010/03/2025, Pazartesi
AA
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İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmesini temenni ediyor.
İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmesini temenni ediyor.

ABD ile Ukrayna arasında değerli maden anlaşması imzalanması an meselesi iken dikkat çeken bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'da yapılacak zirve ele alınırken, Starmer, ABD yardımının ve istihbarat paylaşımının yeniden başlatılmasını sağlayacak olumlu sonuç çıkmasını umduğunu aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan'da yapılacak toplantı öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamaya göre, Starmer, Cidde'de yapılacak toplantı öncesi Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Starmer, İngiliz yetkililerin geçen hafta sonu boyunca Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü ve ülkesinin kalıcı barışa bağlılığının devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Starmer, Cidde'de yapılacak görüşmelerden ABD yardımının ve istihbarat paylaşımının yeniden başlatılmasını sağlayacak olumlu sonuç çıkmasını umduğunu aktardı.

Her iki lider mutabık kaldı

Görüşmede, iki lider 27 Şubat'ta Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede gündeme gelen ekonomik anlaşmayı da ele aldı.

Başbakan Starmer, bu anlaşmayı ilerletmek için daha önce yapılan ayrıntılı görüşmeleri memnuniyetle karşıladı.

Her iki lider de temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 7 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD ile Ukrayna arasındaki toplantının bu hafta Cidde'de yapılacağı duyurulmuştu.



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