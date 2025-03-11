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Ukrayna ateşkesi kabul etti

Ukrayna ateşkesi kabul etti

21:3311/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
AA
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Cidde'deki görüşmelerde ABD ve Ukrayna heyetleri.
Cidde'deki görüşmelerde ABD ve Ukrayna heyetleri.

ABD ile Ukrayna heyetleri, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 'ateşkesi' görüşmek için bir araya geldi. Vaşington ve Kiev'den yapılan ortak açıklamaya göre; ABD'nin "30 günlük geçici ve acil ateşkes" önerisi kabul edildi.

ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

30 günlük ateşkes teklifi kabul gördü

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

İstihbarat kısıtlaması derhal kalkıyor

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

Zelenski: Rusya ikna edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini olumlu bulduklarını belirterek,
"ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek.
" dedi.

Trump'tan ilk tepki: Putin kabul edecek diye umuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ateşkesi kabul edeceğini umduğunu açıkladı.

AB: Karardan memnunuz

Avrupa Birliği (AB), varılan kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından, "Ateşkes anlaşması önerisi ile ABD'nin istihbarat paylaşımı ve askeri yardımları yeniden başlatması dahil, ABD-Ukrayna görüşmelerine ilişkin Cidde'den bugün gelen haberleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.


#Ukrayna
#ABD
#Rusya
#Ateşkes

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