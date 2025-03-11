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Cidde'de ABD-Ukrayna zirvesi başladı

Cidde'de ABD-Ukrayna zirvesi başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:0811/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan'da
ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan'da

Ukrayna ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'da başladığını duyurdu. Ukrayna tarafından gelen açıklamalarda görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan toplantının başladığı bildirildi.


Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cidde'de Ukrayna ve ABD heyetlerinin görüşmesinin başladığı belirtildi.



Ukrayna'dan
"ABD ile görüşmeler çok yapıcı bir şekilde başladı"
açıklaması yapıldı.

Yermak: ABD ile çalışmaya hazırız


Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetiyle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.


Yermak, "Ukrayna çıkarlarının korunması, savaşın sona erdirilmesine yönelik net bir vizyon, Amerikan ortaklarımızla etkili bir şekilde çalışacağız." ifadesini kullandı.


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini ifade etmişti.



Silah yardımları da gündemde


Gündemde Ukrayna'ya silah yardımının devamı ve Rusya ile olası anlaşmada verilecek taviz seçenekleri olacak.

Zelenski Selman ile görüştü


Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetlerinin düzenleyeceği toplantıdan pratik sonuçlar beklediklerini belirtti. Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Özellikle tutukluların serbest bırakılması ve çocuklarımızın geri dönmesi konusunu vurguladım. Bu, diplomatik çabalara güven oluşturmada önemli bir adım olabilir. Veliaht Prens bin Selman Rusya-Ukrayna savaşında gerçek barışın yakınlaşması yönünde çaba sarf etti. Suudi Arabistan diplomasi açısından çok önemli bir platform sunuyor, bunu takdir ediyoruz” dedi.


Savaşı sona erdirme yönündeki yöntemleri görüşmek üzere bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'da toplantın yapılacağını hatırlatan Zelenskiy, "Ukrayna heyeti, 11 Mart Salı günü ABD ekibiyle çalışmak üzere Cidde'de kalacak ve pratik sonuçlar umuyoruz. Ukrayna'nın bu görüşmelerdeki pozisyonu tamamen yapıcı olacak” ifadelerini kullandı.




#Ukrayna
#ABD
#Suudi Arabistan

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