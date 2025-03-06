Zelenski duyurdu: Ukrayna ve ABD'de ekipler çalışmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz arasında telefon görüşmesi yapıldığını ifade etti.





Zelenski, "Bugün Ukrayna ve ABD'deki ekiplerimiz toplantı yapmak üzerinde çalışmaya başladı. Andriy Yermak ve Mike Waltz konuştu, olumlu bir hareket var. Önümüzdeki hafta ilk sonuçları bekliyoruz" dedi.





Zelenski, Ukrayna ve güvenlik konularını ele almak üzere bugün Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi için hazırlık yaptıklarını dile getirerek, "Diplomatik olayların ne kadar hızlı geliştiğini herkes görüyor" açıklamasını yaptı.



