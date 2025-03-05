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Financial Times: ABD Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesti

Financial Times: ABD Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesti

15:575/03/2025, Çarşamba
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump.

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu duyurdu.

Financial Times gazetesinin konuya dair bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.

Trump ile Zelenski, Oval Ofis'te tartışmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.


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Financial Times: ABD Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesti
Dünya / Amerika
05 Mart, Çarşamba

#ABD
#Ukrayna
#Rusya

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