Financial Times: ABD Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesti

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu duyurdu.
Financial Times gazetesinin konuya dair bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.
Trump ile Zelenski, Oval Ofis'te tartışmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu.