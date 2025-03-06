Macron'dan dikkat çeken açıklama: Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'da barış konusunda temaslarını artırdığı ve Avrupa ülkelerinin masa dışı kalmaktan korktuğu bir dönemde savunma ve güvenlik konusunda özerklik vurgusu yaparak, "Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil, Avrupa'da belirlenmelidir" dedi. Rusya'nın Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Macron "Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ukrayna'daki savaş ve bunun Avrupa'ya yansımasına ilişkin halka sesleniş konuşması yaptı.
"Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?"
Macron, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Ukraynalıları desteklemeyi ve Rusya'ya yaptırım uygulamayı sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:
Ukrayna savaşının Avrupa'nın güvenliği açısından Rus tehdidinin varlığını bir kez daha doğruladığını dile getiren Macron, Rusya'nın siber saldırılara devam ettiğini ve Avrupa'da "sosyal medyada yalan bilgiler yayarak kamuoyunu etkilemeye çalıştığını" söyledi.
"Barış herhangi bir bedelle ve dikta rejiminin dayatmalarıyla sağlanamaz"
Avrupalı ortaklarla "sağlam, kalıcı ve denetlenebilir bir barış planı" hazırladıklarını ve bu planı iki hafta önce ABD'ye yaptığı ziyarette savunduğunu söyleyen Macron, Ukrayna konusunda "ABD'nin yanımızda kalacağına inanmak istiyorum ancak bizim de her duruma hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.
Nükleer caydırıcılık gündemde
Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliğinde "özel bir statüsü olduğunu", Avrupa'nın "en etkili ordusuna" ve nükleer caydırıcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyleyen Macron, 10 yıl içinde orduya ayrılan bütçenin iki katına çıkarılacağını bildirdi.
Yarın Brüksel'de 27 devlet ve hükümet başkanı ile AB temsilcilerinin katılacağı zirvede önemli adımlar atılacağını belirten Macron, Avrupa'da tank ve savaş uçağı gibi savunma ekipmanlarının alımı konusunda "ortak finansman" sağlanmasının kararlaştırılacağını açıkladı.
Oval Ofis'teki tartışma Ukrayna'yı gündemin ilk sırasına taşıdı
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından ABD bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurmuştu.
Trump ile Zelenskiy, 28 Şubat'ta Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.
Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.
Bu tartışmayla Ukrayna'da barış müzakereleri Avrupalı liderlerin gündeminde ilk sıraya yerleşirken, liderler İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da Ukrayna konulu güvenlik zirvesinde bir araya gelmişti.
Zirve sonrası Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da ateşkes planı üzerinde çalışmak için bu ülkeyle anlaştıklarını ve planı daha sonra ABD ile müzakere edip ilerleteceklerini duyurmuştu.
Yarın da Belçika'nın başkenti Brüksel'de 27 ülke liderinin katılımıyla Ukrayna konulu bir zirve düzenlenmesi planlanıyor.