Macron'dan dikkat çeken açıklama: Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?

Macron, Rusya'nın 40 milyar avrodan fazla harcamayla 2030'a kadar ordusunu 3 bin tank ve 300 savaş uçağı ile daha da büyütmeyi planladığını ve bu ülkenin Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?" dedi.