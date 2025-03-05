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Zelenski savaşı sona erdirme planı üzerinde çalıştıklarını belirtti: Yakın gelecekte hazır olacak

Zelenski savaşı sona erdirme planı üzerinde çalıştıklarını belirtti: Yakın gelecekte hazır olacak

21:535/03/2025, Çarşamba
AA
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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Savaşı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirten Zelenski, "Yakın gelecekte hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme planının üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yakın gelecekte hazır olacak." ifadesini kullandı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Geçen hafta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya ilişkin Golob'a bilgi verdiğini aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Adil ve sürdürülebilir bir barışı sağlamak için ilk adımların atılacağı bir plan hazırlıyoruz. Üzerinde hızla çalışıyoruz. Yakın gelecekte hazır olacak. Avrupa'nın, savaşı sona erdirme ve güvenliği garanti altına almak konusunda ortak bir vizyonu var. (Plan) Ukrayna ve ABD ile birlikte gelecekteki müzakerelerin masasında olmalı."


#Ukrayna
#Rusya
#savaş
#Volodimir Zelenski

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