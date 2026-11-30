Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) seçimleri önde götürdüğü,
İspanya'da bugün yapılan
genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 20'sinde görüldü.
Seçim Kurulunun açıkladığı verilere göre sandıkların yüzde 26'sı açıldığında PP, 350 sandalyeli mecliste 131 milletvekiliyle birinci sırada yer aldı.
İktidardaki PSOE 115 sandalyede
İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 115, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Geniş Cephe 11, sağdaki Vox partisi 48,
KatalonyaCumhuriyetçi Solu (ERC) 10, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bildu 7, Katalonya için Birlik (Junts) 5, İleri Endülüs 4, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 3, Podemos 3, Galiçya Milliyetçi Blok (BNG) 2, Navarra Halk Birliği (UPN) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2 ve diğerleri şeklinde sıralandı.
İktidara gelebilmek için 176 olan meclis çoğunluğunu yakalamak gerekirken, sağ bloktaki PP, Vox ve UPN'nin şu anda bu sayıyı geçtiği görülüyor.
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