Libya’dan Avrupa Parlamentosu’na Türkiye tepkisi: 2019 mutabakatına sahip çıktı

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatına ilişkin kararına Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nden tepki geldi. Libya Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın imzalanması ve onaylanmasının egemen bir karar olduğunu vurgulayarak üçüncü devletlere herhangi bir yükümlülük dayatılmadığını belirtti. Açıklamada, deniz yetki alanlarına ilişkin sorunların siyasi bildirilerle değil, uluslararası hukuk ve iyi niyetli müzakerelerle çözülmesi gerektiği ifade edildi.