İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi, yerel saatle 09.00'da 38 milyon 616 bin seçmen için başladı.

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İspanya'da erken genel seçimlerde oy verme işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerde, Meclis'teki 350 milletvekili ile Senato'daki 209 senatör belirlenecek; seçmenlerin 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere sandık başına gidecek.

22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta seçimler yerel saatle 09.00'da başladı.

Liderler oylarını Madrid'de kullanacak

Ülkeyi 4 yıl yönetmeye aday liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, başkent Madrid'de oy kullanacak.

Siyasi partilerden yapılan açıklamalara göre, önce Sanchez'in oyunu kullanması, ardından Feijoo ve Abascal'ın oy kullanacakları okullardaki sandıklara gitmeleri öngörülüyor.

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Mevcut koalisyon hükümetinin küçük ortağı, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau ise ikamet ettiği Barselona'da oy kullanacak.

Kanarya Adaları'nda sandıklar bir saat geç açılacak

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları ile ana kara arasında bir saatlik fark bulunduğundan, bu bölgede sandıklar ana karaya göre bir saat geç açılacak ve oy kullanma işlemi de bir saat geç sonlanacak.

Her biri bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim kurullarında, oy verme sürecini denetlemek ve sandık başlarında oy sayımını gerçekleştirmek üzere 183 bin 99 asil üye görev alacak.

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Ülke genelinde güvenliği sağlamak için 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.

Sandık başı anket sonuçları saat 21.00'de açıklanacak

Sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

Sandık başı anket sonuçları, Kanarya Adaları'nda sandıkların kapanmasının ardından saat 21.00'de televizyonlarda açıklanacak.

Seçimler öne çekilmişti

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan genel seçimler, son olarak Temmuz 2023'te düzenlenmişti.

Seçimler, azınlık sol koalisyon hükümetinin ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından Başbakan Pedro Sanchez'in 5 Ekim'de açıkladığı kararla öne çekilmişti.

Seçim yarışındaki en güçlü iki aday olarak solda Sanchez, sağda Feijoo gösteriliyor.

Anketlerde, 2019 yılından beri olduğu gibi seçimlerden yine her türlü halde bir koalisyon hükümetini zorunlu kılacak bir sonuç çıkacağı ve kazananın sağ partiler olacağı öngörülüyor.

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