Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen karara tepki gösterdi. Karar, Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması na ilişkin mutabakat muhtırasıyla ilgili.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AP Genel Kurulunda kabul edilen karar nedeniyle üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Egemen bir karar vurgusu

Uluslararası anlaşmalar hukukuna atıfta bulunulan açıklamada, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırasının imzalanmasının ve onaylanmasının, devletin kendi çıkarlarını gözetme hakkı kapsamında egemen bir karar olduğu vurgulandı.

Açıklamada 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nin 34'üncü maddesine işaret edilerek, söz konusu muhtıranın rızası olmaksızın üçüncü bir devlet bakımından herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmadığı belirtildi.

Libya'nın tutumu

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Libya hiçbir zaman bu muhtıranın sonuçlarını herhangi bir devlete dayatma iddiasında bulunmadığı gibi, uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca mutabakat ve anlaşmalar akdetme hakkından ya da ulusal kararlarını alma bağımsızlığından da asla taviz vermemiştir."

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Çözüm yolu uluslararası hukuk

Açıklamada, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin meselelerin siyasi bildirilerle çözüme kavuşturulamayacağı, bu konuların uluslararası hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Bakanlık ayrıca deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin meselelerin siyasi bir bildiriyle değil; Akdeniz bölgesinin komşu ülkelerle barış, güvenlik, istikrar ve ortak bölgesel işbirliğinin hakim olduğu bir alana dönüştürülmesini temin edecek şekilde, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 74'üncü ve 83'üncü maddeleri ile uluslararası teamül hukuku kuralları uyarınca iyi niyetli müzakereler yoluyla veya üzerinde mutabık kalınan uluslararası yargı mercilerine başvurularak çözüme kavuşturulacağını vurgulamaktadır."

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