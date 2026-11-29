Stalin'in Türk dünyasını bölme planı: Önce Türkistan'ı parçaladı sonra alfabeleri değiştirdi

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza Büyük Resim'in 139'uncu bölümünde Sovyetler Birliği döneminde Türkistan coğrafyasının parçalanması ve Türk halklarının birbirinden koparılması için yürütülen politikaları anlattı. 1924 yılında Stalin'in Türkistan coğrafyasını Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ayrı cumhuriyetlere böldüğünü belirten Kaynak, bu süreçte Türkistan adının kullanımının da yasaklandığını söyledi. Sınırların yeniden çizilmesiyle Türk topluluklarının birbirinden uzaklaştırıldığını ifade eden Kaynak, "Ana hedef Türk milletidir. Neden? Çünkü Türkistan'ın sahibi" sözleriyle yürütülen politikanın arka planına dikkat çekti. Türk halklarının farklı alfabelere geçirilerek ortak kültürel bağlarının zayıflatıldığını vurgulayan Kaynak, Sovyet yönetiminin önce Latin alfabesine geçirdiği toplulukları daha sonra yeniden Kiril alfabesine döndürdüğünü anlattı. Bu değişikliğin Türkiye'nin Latin alfabesine geçişiyle de bağlantılı olduğunu belirten Kaynak, Türk dünyasının birbirini anlayabilmesinin önüne geçilmek istendiğini dile getirdi. Kaynak, uygulanan politikaların sonucunda Türkmen, Kazak ve diğer Türk topluluklarının birbirlerini anlamakta dahi zorlandığını belirterek, "Adam başarmış mı? Evet, başarmışlar" ifadelerini kullandı. Programda ayrıca Türkistan'da yaşanan bölünme ve asimilasyon politikaları ile Osmanlı coğrafyasının parçalanması arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çekildi.