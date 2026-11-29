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İsrail 'de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile değişim bloğundaki Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett arasında yapılan görüşmeden koalisyon anlaşması çıkmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Eisenkot'un geçici Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından değişim bloğu partilerinin müzakereleri yürüttüğü Herzliya'daki otele geldiğini aktardı.

Görüşme bir saatten kısa sürdü

Haberde, Eisenkot ile Bennett'in görüşmesinin bir saatten kısa sürdüğü belirtilirken, beklenenin aksine görüşmenin ardından bir koalisyon anlaşması duyurulmadı.

Toplantının sonrasında yapılan ortak açıklamada, liderlerin hükümet kurmaya yönelik temaslarının sona erdiği, partilerin müzakere heyetlerinin görüşmesinin ise sürdüğü aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu, Yashar ile Birlikte partileri arasındaki görüşmede ilerleme kaydedildiğini, Bennett'in de anlaşma öncesinde hükümette kimlerin yer alacağını görmek istediğini ileri sürdü.

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Birleşik Tevrat Yahudiliği ile de görüşüldü

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Yashar Partisi Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği ile de görüşmelerini sürdürdü.

Haberde, Birleşik Tevrat Yahudiliği temsilcisi Boaz Ben-Zur'un Eisenkot'un müzakere ekibiyle bir araya geldiği, Ben-Zur'un sabah saatlerinde ise kendi partisinin temsilcileriyle uzun bir görüşme yaptığı aktarıldı.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı ise Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yürüttüğü koalisyon pazarlıklarına ek olarak geçerliliğini koruyor.

Eisenkot, ilk koalisyon anlaşmasını Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Değişim blokunda yer alan liderlerden Liberman, Golan ve Yair Lapid Netanyahu ile "birlik hükümeti" kurulmasına karşı çıkarken, Birlikte Listesi liderlerinden Naftali Bennett böyle bir hükümetin kurulmasını savunmuştu.

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Eisenkot-Netanyahu görüşmesinden ise anlaşma çıkmamıştı. Görüşme, Netanyahu'nun "birlik hükümeti" kurulması için dönüşümlü başbakanlık formülünde ikinci sırayı almayı kabul edeceğini açıklamasının ardından yapılmıştı.

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