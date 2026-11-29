Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile sınır güvenliği ve kayıt dışı sınır kapılarını görüştü.

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Tahran'daki görüşmesinde, iki ülke arasındaki sınır güvenliği, kayıt dışı sınır kapılarının denetimi ve bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler ele alındı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı Medya Ofisinin yazılı açıklamasına göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a giden Abbudi, Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü.

İlişkilerin güçlendirilmesi ve sınır güvenliği

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarlar doğrultusunda farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin hazırladığı, Irak güvenlik güçlerinin sınırlara konuşlandırılmasına yönelik planlar ile sınır kapılarının denetimi ve sınır güvenliğinin sağlanması da taraflarca görüşüldü.

Irak topraklarında bulunan İranlı muhalif grupların durumunun çözümü ile federal hükümetin denetimi dışında faaliyet gösteren kayıt dışı sınır kapıları da görüşmenin gündeminde yer aldı.

İran'dan savaş ve Hürmüz Boğazı mesajı

Bölgedeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran tarafı, Tahran'ın sunduğu önerinin kabul edilmesi halinde savaşın sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına hazır olduğunu bildirdi.

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İki ülke arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmede mutabık kalındı.

İran tarafı, Irak Başbakanı Zeydi'nin yolsuzlukla mücadele kapsamında attığı adımlara ve ülkede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik girişimlerine destek verdiğini de belirtti.

Abbudi ise Irak hükümetinin, ülke topraklarının veya hava sahasının komşu ya da bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit amacıyla kullanılmasına izin vermeme konusundaki kararlı tutumunu yineledi.

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