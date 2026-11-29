Basın mensuplarına yönelik şiddet ve engellemelerin sürdüğü bir dönemde, işgal altındaki Batı Şeria 'da sahada görev yapan İspanyol gazeteci Laura de Chiclana saldırıya uğradı. Bölgede Filistinlilere yönelik uygulanan şiddeti haberleştirmeye çalışan de Chiclana, işgalci İsraillilerin hedefi oldu. Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, işgalcilerin kadın muhabiri sert bir şekilde ittirerek fiziki müdahalede bulunduğu ve gazetecilik görevini icra etmesine engel olduğu görüldü.

GAZZE’DE 263 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ, YAKLAŞIK 500 GAZETECİ YARALANDI

İsrail’in sahadaki gerçeklerin dünya kamuoyuna aktarılmasını engellemeye yönelik saldırıları yalnızca Batı Şeria ile sınırlı kalmazken, Gazze Şeridi’nde modern gazetecilik tarihinin en ağır bilançosu yaşanıyor. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 263 gazeteci ve basın mensubu hayatını kaybetti. Gazze’deki her 5 gazeteciden birinin öldürüldüğü saldırılarda yaklaşık 500 basın çalışanı yaralanırken, 50 gazeteci gözaltına alındı ve bunlardan 23'ü İsrail hapishanelerinde esir tutulmaya devam ediyor.

İsrail güçleri ve işgalciler, bugüne kadar hem Filistinli hem de uluslararası medya kuruluşları adına çalışan çok sayıda gazeteciyi doğrudan hedef aldı:

Reklam Reklam

İsrail ordusu, 10 Ağustos 2025 tarihinde Gazze kentindeki Şifa Hastanesi önünde gazetecilerin konakladığı ve görev yaptığı basın çadırını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı. Saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirdi. Aynı ay içerisinde Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlenen hava saldırısında da aralarında Associated Press (AP) ve Independent Arabia için çalışan foto muhabiri Meryem Ebu Dakka’nın da yer aldığı 5 gazeteci görevleri başında öldürülmüştü.

Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka

Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka, Aralık 2023’te Han Yunus’ta görev yaparken İsrail bombardımanında yaralandı. İsrail ordusunun bölgeye ambulans ve kurtarma ekiplerinin girişine izin vermemesi nedeniyle yaklaşık 6 saat boyunca yaralı halde bekleyen Ebu Dakka, kan kaybından hayatını kaybetmişti.