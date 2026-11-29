Polonyalı iki bakana dayanan ve ülkede yayın yapan Onet haber sitesindeki habere göre, Rusya'nın Baltık ülkelerinden birine sınırlı bir silahlı saldırı düzenlemesi halinde Polonya'nın askeri destek vermesi gerektiği belirtildi.
İstihbarata göre Rusya'nın geniş çaplı saldırı planı yok
Haberde, Rusya'nın şu aşamada herhangi bir NATO ülkesine geniş çaplı saldırı planlamadığı ve böyle bir saldırıyı gerçekleştirme kapasitesinin bulunmadığı, istihbarat bilgilerine dayandırılarak aktarıldı.
Olası senaryo ise Rusya'nın Baltık ülkelerinden birindeki küçük bir yerleşim yerini silahlı provokasyonla ele geçirmesi olarak ifade edildi.
Bir bakan, 5. maddenin beklenmeyeceğini söyledi
Onet'in görüştüğü bakanlardan biri, böyle bir durumda saldırıya uğrayan Baltık ülkesine Polonya'nın derhal asker göndereceğini ve NATO'nun 5. maddesinin resmen devreye sokulmasını beklemeyeceğini söyledi.
Diğer bakan, Polonya'nın mevcut askeri imkanlarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek Baltık ülkelerine sağlanacak desteğin ülkenin kendi savunma kapasitesini zayıflatmaması gerektiğini savundu.
Haberde, bakanların askeri desteğin kapsamı konusunda farklı düşündüğü, buna karşın Rusya'nın olası silahlı provokasyonuna askeri karşılık verilmesi gerektiği konusunda ortak görüşü paylaştıkları aktarıldı.
Polonya'nın olası askeri desteğinin amacı, saldırıya uğrayan Baltık ülkesine yardım etmenin yanı sıra Rusya'nın NATO'nun birliğini bozmasının önüne geçmek olarak vurgulandı.
Rusya'nın böyle bir provokasyona ancak, saldırıya uğrayan NATO ülkesinin müttefiklerinden destek alamayacağına inanması halinde girişebileceği değerlendirmesine de yer verildi.
Tampon bölge 27 Şubat 2027'ye uzatıldı
Öte yandan Polonya-Belarus sınırındaki tampon bölge uygulamasının 27 Şubat 2027'ye kadar uzatılmasına Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı karar verdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre Belarus'tan Polonya'ya yönelik düzensiz geçiş girişimi sayısı 1 Ocak-24 Kasım döneminde 482 olarak kaydedildi.
Bu sayı, 2025'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 98 azaldı.
Belarus'un göç baskısına yönelik taktiğini değiştirdiğini ancak sınırdaki güvenlik tehdidinin sürdüğünü savunan Bakanlık, tampon bölge uygulamasının devam etmesini gerekli görüyor.
Sınırın belirli kesimlerinde sivillerin erişimini kısıtlayan uygulamanın amacı, sınır muhafızlarının operasyonlarını kolaylaştırmak ve düzensiz geçişleri önlemek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.