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Rusya'dan Kiev'in barışı görüşmeleri teklifine Zelenski şartı

Rusya'dan Kiev'in barışı görüşmeleri teklifine Zelenski şartı

14:055/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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İran'ın, Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunun altını çizen Peskov, İran ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiklerini de kaydetti.
İran'ın, Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunun altını çizen Peskov, İran ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiklerini de kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturma isteğini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Ancak masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanının Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump'a gönderdiği mektupta,
"kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır olduklarını"
bildirmesini değerlendiren Peskov,
"Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak masaya kiminle oturacağımıza dair soru var. Ukrayna Devlet Başkanının Rus tarafıyla müzakere etmesi yasaklanmış durumda. Yaklaşımımız olumlu, ancak nüanslar değişmiyor"
diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile müzakerelerin Belarus'ta yapılması ihtimaline ilişkin ise Minsk'in müzakereler için uygun yer olduğunu ancak bunun henüz istişare edilmediğini söyledi.


Sözcü Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ileride yapacağı görüşmede, nadir toprak elementleriyle ilgili işbirliğini ele alabileceğini ancak bu konuda herhangi bir planın olmadığını aktardı.


İran nükleer anlaşması meselesi barışçıl yöntemlerle çözülmeli

İran nükleer anlaşması meselesine değinen Peskov,
"Bu sorunun yalnızca barışçıl, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Bunun için potansiyel var. Rusya, bunun için elinden geleni yapmaya hazır. ABD bunu biliyor"
ifadelerini kullandı.

İran'ın, Rusya'nın ortağı ve müttefiki olduğunun altını çizen Peskov, İran ile karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler geliştirdiklerini kaydetti.


#ABD
#Rusya
#Ukrayna

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