Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: Soğuma başladı

Rusya ekonomisiyle ilgili kritik açıklama: Soğuma başladı

16:154/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ukrayna ile savaşın ve yaptırımların baskısı altındaki Rusya, ekonomik dalgalanmalara çözüm arıyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinde soğuma sürecinin başladığını duyurdu.

Rus ekonomisinde büyümenin artık ön planda olmadığına işaret eden Reşetnikov, “Belirli sektörlerdeki yavaşlamanın yanı sıra şirketlerin siparişlerinde de düşüş görüyoruz. Para politikasındaki sıkılık da devam ediyor.” dedi.


Reşetnikov, Rus ekonomisinin geçen yıl kayda değer oranda büyüdüğünü ifade ederek, “Ancak, artık soğuma süreci başladı. Özellikle ana göstergelerdeki durum bunu doğruluyor.” diye konuştu.


  • Enflasyonu düşürürken, ekonomik büyümeyi ve makroekonomik istikrarı korumak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Reşetnikov, “Özellikle kamunun borçlanmasını kontrol altında tutarak, devlet şirketlerinin özel sektör yatırımlarını boğmamasını sağlıyoruz.” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" bulunduğunu söylemişti.

Geçen yıl yüzde 4 büyüyen Rus ekonomisinin, enflasyonla mücadeleye yönelik alınan önlemler nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesi bekleniyor.




#Enflasyon
#Rusya
#ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 4 Mart il il akşam namazı vakitleri