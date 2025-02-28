Rusya Dışişleri'nden ABD'ye ilişkin açıklama: Görüşmeler devam edecek

Rusya ve ABD heyetleri, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığını değerlendirdi. Görüşmeler, ABD Başkonsolosunun rezidansında yapıldı ve altı buçuk saat sürdü.

Uçuşlar yeniden başlayabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki müzakerelerde iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun koşullar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. Bunun yanı sıra Moskova, Washington'a Rusya ve ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması olasılığını değerlendirme teklifinde bulundu.