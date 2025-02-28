Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Dışişleri'nden ABD'ye ilişkin açıklama: Görüşmeler devam edecek

Rusya Dışişleri'nden ABD'ye ilişkin açıklama: Görüşmeler devam edecek

15:1628/02/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya ve ABD heyetleri, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde büyükelçiliklerin finansmanı konusunda ortak adımlar üzerinde anlaştı ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılma olasılığını değerlendirdi. Görüşmeler, ABD Başkonsolosunun rezidansında yapıldı ve altı buçuk saat sürdü.

Uçuşlar yeniden başlayabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki müzakerelerde iki ülkenin büyükelçiliklerinin sorunsuz şekilde finanse edilmesini sağlamak için karşılıklı adımların kararlaştırıldığını duyurdu. Ayrıca, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun koşullar oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Dairesi Direktörü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Sonata Coulter başkanlığındaki heyetler arasında yapıldı. Bunun yanı sıra Moskova, Washington'a Rusya ve ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması olasılığını değerlendirme teklifinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, 2016- 2018 yılları arasında ABD tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerine ilişkin meselelerin görüşüldüğü aktarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerin yapıcı ve iş odaklı bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak bu diyalog kanalının devam edeceğini belirtti.

#Rusya
#ABD
#Toplantı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı saat kaçta? 28 Şubat il il yatsı namazı vakitleri