Macron: Ateşkes haftalar içinde mümkün

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Macron, Trump dahil liderlerin Rusya ile müzakerelerde "dikkatli" olmaları gerektiğini vurguladı. 2014’te de Rusya ile bir ateşkes yapıldığını ancak bunun her seferinde ihlal edildiğini anımsatan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Fransa lideri "haftalar içinde" Ukrayna'da bir ateşkes yaşanabileceğini belirterek, "Avrupa'nın barışı koruma anlaşmasının yükünü omuzlaması gerektiği"nde ısrar etti. Macron, "Cepheye gitmek için değil, çatışmaya girmek için değil. Ancak bu, barışı ve ABD'nin desteğiyle kolektif güvenliğimizi korumak için bir varlık olarak" ele alınması gerektiğini vurguladı. Ukrayna’da barışın “hayatları kurtarmak için bir zorunluluk” olduğunu vurgulayan Macron, barışın "Ukrayna’nın teslim olması" anlamına gelmediğini ve güvenlik garantileri olmadan sağlanamayacağını dile getirdi.