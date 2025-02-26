Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Macron: Ateşkes haftalar içinde mümkün

Macron: Ateşkes haftalar içinde mümkün

04:0026/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Macron.
Macron.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Rusya ile Ukrayna arasında önümüzdeki haftalarda bir ateşkes sağlanabileceğinin "mümkün" olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Amerikan Fox News kanalına konuşan Macron, Trump dahil liderlerin Rusya ile müzakerelerde "dikkatli" olmaları gerektiğini vurguladı. 2014’te de Rusya ile bir ateşkes yapıldığını ancak bunun her seferinde ihlal edildiğini anımsatan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Fransa lideri "haftalar içinde" Ukrayna'da bir ateşkes yaşanabileceğini belirterek, "Avrupa'nın barışı koruma anlaşmasının yükünü omuzlaması gerektiği"nde ısrar etti. Macron, "Cepheye gitmek için değil, çatışmaya girmek için değil. Ancak bu, barışı ve ABD'nin desteğiyle kolektif güvenliğimizi korumak için bir varlık olarak" ele alınması gerektiğini vurguladı. Ukrayna’da barışın “hayatları kurtarmak için bir zorunluluk” olduğunu vurgulayan Macron, barışın "Ukrayna’nın teslim olması" anlamına gelmediğini ve güvenlik garantileri olmadan sağlanamayacağını dile getirdi.



#Fransa
#Ukrayna
#Rusya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 aktüel ürünler kataloğu: Oyuncular için yarış simülatörü kokpiti geliyor