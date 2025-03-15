Ticaret Bakanı Bolat'tan 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' mesajı: Küresel düzeyde farkındalık artmalı

"İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yürüttüğü soykırımın Batılı ülkeler tarafından belli kalıplar üzerinden desteklenmesi de bunun önemli bir göstergesi olmuş ve Batı medyası süreci İslamofobi penceresinden görmeye devam etmiştir. Ramazan ayını da vesile kılarak, dini değerlere yönelik artan saldırılar ve nefret söylemine karşı İslam'ın temel değerlerini merkeze koyan bir anlayışla yaşamalı ve bunu küresel ölçekte yaşatmalıyız. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla küresel düzeyde farkındalığın artmasını temenni ediyorum."