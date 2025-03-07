Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı'nda konuştu: Enflasyonda yüzde 30'ların altını göreceğiz

"İşsizlik rakamımız azalıyor, 3 milyonun da altına doğru ineceğiz. Enflasyonda son 9 ayda 36,5 puanlık bir iyileşmeyle yüzde 75,5'ten yüzde 39'a gerileme başarıldı. Gıda ürünlerindeki enflasyon oranı daha da aşağı gerileyerek, son 3 yılın en düşük oranı olan yüzde 35 seviyesine geriledi. İhracatımız bu yıla da iyi başladı. Bir yandan da tarihinin en yıkıcı depreminin yaralarını hızla sarıyoruz ve 2 yılda 201 bin aileyi, hak sahiplerini, konutlarına, iş yerlerine hükümetimiz kavuşturdu. Yıl sonuna kadar da 453 bin hak sahibinin bütün hakları kendilerine teslim edilmiş olacak. İnşallah ekonomimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kaptanlığında, liderliğinde büyümeye, yatırımların artmasına, istihdamın artmasına, ihracatın artmasına, cari işlemler açığı azaltılarak döviz dengemizin hızla gelişmesine devam edecek. Enflasyonda da inşallah yıl sonuna kadar 30'ların altını da hep birlikte göreceğiz."