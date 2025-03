"Esnaf ve sanatkarlık, her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. El emeğinin göz nuruyla buluşması demektir, sanat ve zanaatın rızka vesile olması demektir. Esnaf ve sanatkarlık, alın teri dökerken kul hakkını gözetmek, nizam ve geleneği muhafaza etmek demektir. Dayanışmayı, saygıyı, diğerkamlığı ön planda tutmak demektir. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teriyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini Ahi teşkilatıyla atmıştır."

"Birileri mülteci düşmanlığı yaparken, Suriye'deki eski rejimin zulmünden kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli mazlumlara sizler iş verdiniz, meslek öğrettiniz. Ensar ruhuyla her birini koruyup kolladınız. Birileri darbe girişimini keyif kahvesi eşliğinde televizyonda izlerken, 15 Temmuz ihanetine milletimizle birlikte sizler karşı koydunuz. Deprem turistleri sadece reklam peşinde koşarken asrın felaketinin açtığı yaraları sarmamıza sizler yardımcı oldunuz. Gazze'den Somali'ye, Lübnan'dan Sudan'a, Asya'dan Afrika'ya nerede bir sıkıntı, sorun, zulüm, kıtlık varsa sizler yardım ettiniz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum."

Esnafın, iradesine ve onları temsil eden siyasi iradeye güçlü bir biçimde sahip çıktığını aktaran Erdoğan, "Her dönemde ortalığa dökülen felaket tellallarına rağmen Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve geleceğine yürekten inandınız. Ülkemizin bugünlere gelmesinde esnaflarımızın oynadığı rolü her zaman takdirle karşıladığımızı bilmenizi istiyorum. Türkiye ekonomisine yaptığınız değerli katkılar dolayısıyla da her birinize tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.