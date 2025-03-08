Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Peki, hangi branşlarda alım yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu? İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı, merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 personel alımı gerçekleştirecek.
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı ne zaman?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ailemizi genişletiyoruz. Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz. 865 sözleşmeli personel, 123 kadrolu personel, muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı branş dağılımı
Bakanlık bünyesine alınacak 865 sözleşmeli personelin 200'ü muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı, 35 destek personeli- şoför olacak. 123 kadrolu personelin ise 50'si tüketici hakem heyeti rapörtörü, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru, 4 veznedar, 30 ambar memuru olacak.