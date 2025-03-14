Ticaret Bakanı Ömer Bolat 'Kiev'de çizilen yol haritası' hakkında açıklamada bulundu

Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba ile görüşmelerinde, yeniden inşa ve bölgesel kalkınma konularının öncelikli alanlar olduğunu, Türk firmalarının hem ticaret hem de yatırım açısından Ukrayna ile işbirliklerini sürdüreceğini vurguladıklarını ifade etti. Serbest Ticaret Anlaşması ve Ukrayna Yeniden İnşa Aracı gibi mekanizmaların ilişkilere ivme kazandıracağını dile getirerek, yeniden inşa projelerine ilişkin yol haritası oluşturduklarını vurgulayan Bolat,

"Ukrayna Başbakanı Denis Şimal ile yaptığımız görüşmede, Türk firmalarının Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda aktif rol alabileceğine ve savaş nedeniyle tahrip olan altyapının kısa sürede yeniden inşa edilmesinde büyük katkı sağlayacağına yönelik ortak inancımızı dile getirdik. Tarım ve gıda güvenliği alanlarında işbirliklerinin artırılması konusunda mutabık kaldık."