Kalkınma ve yatırım bankalarının kredilerine sınırlama getirildi

Buna göre Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik uyarınca daha düşük kaldıraç oranıyla (ana sermaye /Yönetmelik uyarınca hesaplanan risk tutarı) faaliyet gösteren bankalar için daha ihtiyatlı kredi sınırları belirlenmiştir. Bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanınmıştır."