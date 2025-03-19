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Kalkınma ve yatırım bankalarının kredilerine sınırlama getirildi

Kalkınma ve yatırım bankalarının kredilerine sınırlama getirildi

11:5419/03/2025, Wednesday
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kalkınma ve yatırım bankalarının bireylere veya gruplara sağlayacağı krediler, ana sermayelerine bağlı olarak sınırlandırıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.


"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kalkınma ve yatırım bankalarının asli görevleri olan yatırım kredisi verme fonksiyonunu gözeterek, kredi risk yoğunlaşmalarının yönetilmesine katkı sağlanmasını teminen bankaların kaldıraç oranlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle kredi sınırları belirlemiştir.

Buna göre Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik uyarınca daha düşük kaldıraç oranıyla (ana sermaye /Yönetmelik uyarınca hesaplanan risk tutarı) faaliyet gösteren bankalar için daha ihtiyatlı kredi sınırları belirlenmiştir. Bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanınmıştır."



#BDDK
#kredi
#banka

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