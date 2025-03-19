ABD sinyalini vermişti: O yatırım Körfez’den

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında yenilenebilir enerji gibi karbon dışı kaynaklarla elektrik üretimine odaklandıklarına dikkati çekerek, bu alanda açıkladıkları programa yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılardan da büyük ilgi gördüklerini kaydetmişti. Bakan Bayraktar konferansta ayrıca yakın zamanda uluslararası bir şirketin Türkiye'de güneş enerjisi projesine yatırımını duyuracaklarını da açıklamıştı. Bayraktar’ın sinyalini verdiği yatırımın bir Körfez ülkesinin en büyük güneş enerji şirketlerinden biri tarafından yapılacağı öğrenildi.

Cem Özkök

AVRUPA’YA GÖRE DAHA AVANTAJLIYIZ

Bir grup gazeteciye konuşan Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök ise Türkiye’nin coğrafi konumu ve yüksek güneşlenme süresi ile güneş enerjisi yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı. Özkök, “Yıllık ortalama 2 bin 737 saatlik güneşlenme süresi ve metrekare başına bin 527 kilovatsaatlik güneş ışınımı değeri ile Avrupa'daki birçok ülkeye kıyasla oldukça avantajlı bir konumdayız. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerimiz, güneş enerjisi yatırımları için en verimli alanlar arasında yer alıyor” dedi.

YEKA YARIŞMALARI İLGİYİ ARTIRDI

Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Özkök, “Özellikle son YEKA yarışmalarına baktığımızda bu ilginin boyutlarının öngörülerimizin çok üzerinde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Bunun en temel sebebi, yatırım maliyetlerinin gittikçe düşüyor olması. Diğer yandan, yatırım ölçekleri göz önüne alındığında da güneş enerjisi projeleri özellikle çatı üstü uygulamalar ve lisanssız üretim imkanları sayesinde küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

Çatı GES’te amorti süresi daha kısa

Devletin sağladığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi teşviklerin yatırımın geri dönüş süresini kısaltarak riski azalttığını belirten Özkök, “Örneğin 2025 yılı verilerine göre, çatı tipi güneş enerjisi yatırımlarının geri dönüş süreleri, elektrik fiyatları, enerji üretim kapasitesi ve bölgesel faktörlere bağlı olarak genellikle 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. Bu süreler, yatırımın yapıldığı bölgenin güneşlenme süresi, elektrik tüketim miktarı ve mevcut teşviklerin etkisiyle farklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.







