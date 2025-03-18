"Ulaşım altyapımızı modernleştirerek, Türkiye'yi küresel lojistik merkezlerden biri haline getirmeye devam edeceğiz. 1915 Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara hızlı tren hatları. Her biri Türkiye'nin ulaşımda geldiği seviyeyi gözler önüne seren dev projeler ve iyi ki de bu projeleri yapmışız.

Geçenlerde Ulaştırma Bakanımız partimizde bir sunum yaptı. Bugüne kadar yapılan yatırımları, ulaştırma, haberleşmede 290 milyar doların üzerinde son 22 yılda yatırım yapmışız. İyi ki de yapmışız. Bugün dünyanın geldiği yeni şartlarda, bu yatırımların maliyeti eskisinden çok daha yüksek düzeye çıkmış vaziyette. O gün yapmasaydık bu yatırımları, bugün çok daha yüksek maliyetlerle yapmak zorunda kalacaktık ve bugüne kadar ekonomik, sosyal açıdan ürettikleri faydadan da istifade etmemiş olacaktık. Ulaştırma projelerini değerlendirirken, sadece bütçeye etkisi itibarıyla değerlendirmemek gerekir. Bunlar çok yönde etkileri olan projeler. Ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan projeler. Bütün bu yollarla birlikte trafik probleminden, trafik kazalarının azalmasından, insanların daha az vakit kaybıyla seyahat etmelerine, araçların bakım maliyetlerinin düşmesinden, akaryakıt maliyetlerine, karbon salınımının azalarak çevresel etkilerine varıncaya kadar, az önce bahsettiğim istihdam etkileri, bütün bunlarla birlikte bu projeleri değerlendirmek gerekir. İyi ki bu büyük yatırımları yapmışız. Ülkemize, insanımıza hizmet eden hale getirmişiz. Bazen görüyoruz, bir dar bakış açısıyla sadece bütçeye getirisine götürüsüne bakarak değerlendirenler oluyor. Böyle bakmamak gerekir. Daha geniş bir perspektifle bu projeleri değerlendirmek gerekir. Şimdi işte bu dev projelere, bu büyük projelere Kınalı-Malkara Otoyolu ile bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanan kesintisiz ve konforlu bir ulaşım koridoru oluşturarak, bölgenin sanayi, ticaret ve turizm potansiyelini, tarım potansiyelini daha da arttıracak ve projenin etkilerini hep birlikte göreceğiz. Hızla tamamlanması işte tüm bu etkileri, daha erken sürede devreye alacaktır. Özel kamu iş birliğinin en önemli faydalarından biri budur. Dünyanın en feasible projesini bile uygularken uzun bir süreye yayarsanız fizibilitesini kaybeder. Para harcarsınız ama getirisi olmaz. Bunun enflasyonist etkisi de olur. Sadece harcarsınız.