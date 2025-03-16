Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hedefimiz tek haneli enflasyon

, “Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yılın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yıl mayıs ayında. Haziranla birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. Enflasyon oranı, bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 39'a gerilemiş oldu. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20'li rakamları göreceğiz. Daha sonra orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız”