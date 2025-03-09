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Cevdet Yılmaz: Suriye üzerinden mezhepler arası provokasyon yapma çabası içinde olanlar kaybetmeye mahkumdur

Cevdet Yılmaz: Suriye üzerinden mezhepler arası provokasyon yapma çabası içinde olanlar kaybetmeye mahkumdur

15:579/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
DHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, son günlerde Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye üzerinden mezhepler arası provokasyon yapma çabası içinde olanlara tepki gösteren Yılmaz, "Tüm unsurları ile kardeşimiz olan Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanlar başarılı olamayacaktır. Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Suriye'de yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtti. Yılmaz, "Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir." ifadelerini kullandı.


Suriye halkını etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden çatıştırma ve istikrarını bozma gayreti içinde olanların başarılı olamayacağını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:


"Eski rejim kalıntıları da hukuk dışı hareket eden her türlü oluşum da kapsayıcı bir siyasi yapı yönünde Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir. Suriye üzerinden ülkemizde mezhepler arası provokasyon yapma çabaları da milletimizin feraseti ve devletimizin gücü karşısında kaybetmeye mahkumdur. Türkiye Cumhuriyeti olarak komşumuz Suriye'nin farklı dinden, mezhepten ve etnik kimlikten tüm vatandaşlarının güvenliğini, birliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz.


Birlik içinde istikrarlı ve müreffeh bir Suriye, kardeşane temennimiz olduğu kadar ülkemizin milli menfaatlerinin de gereğidir. Suriye hükümeti ve kurumları güçlendikçe, komşumuz Suriye'nin istikrarı da güçlenmiş olacaktır. Suriye'de yaşanan hadiselerde dışarıda suçlu arayanlar varsa, kimlerin istikrarsız ve güçsüz bir Suriye istediğine bakmaları yeterli olacaktır."




#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Suriye
#provkasyon

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