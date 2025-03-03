Cevdet Yılmaz: Tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verilene ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor. Şubat ayında aylık fiyat artışlarının hızı yavaşlamış, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine düşmüştür. Mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet fiyatlarında ocak ayında görülen artış belirgin bir şekilde azalmıştır. Yurt içi üretici fiyatlarının artış hızı da bir önceki aya göre azalmış, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine gerilemiştir" dedi.