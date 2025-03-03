Cevdet Yılmaz: Tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile mücadele edeceğiz

"Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz"