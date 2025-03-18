Bakan Bolat: Otomotiv sektörümüzün kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine desteğimiz tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv Sektör Kurulu toplantısına katıldı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlık olarak, gelişen yenilikçi teknolojilere paralel olarak sektörümüzün küresel pazarla entegre olma konumunu güçlendirmesine, küresel rekabet ortamında yer almasına, mevcut kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Otomotiv Sektör Kurulu toplantısına katıldıklarını bildirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı İsmail Altın başkanlığındaki heyetle İstanbul'da bir araya geldikleri bilgisini veren Bolat,
toplantıda, otomotiv sektörünün gelişimi, ulusal ve küresel ölçekteki otomotiv pazarının son durumu, atılan adımlar, sektörün talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini ifade etti.
Bakanlığın sektöre verdiği desteğe dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:
"Bakanlık olarak, gelişen yenilikçi teknolojilere paralel olarak sektörümüzün küresel pazarla entegre olma konumunu güçlendirmesine, küresel rekabet ortamında yer almasına, mevcut kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine desteğimiz tamdır."
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