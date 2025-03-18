Bakan Bolat: Otomotiv sektörümüzün kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine desteğimiz tam

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı İsmail Altın başkanlığındaki heyetle İstanbul'da bir araya geldikleri bilgisini veren Bolat,

toplantıda, otomotiv sektörünün gelişimi, ulusal ve küresel ölçekteki otomotiv pazarının son durumu, atılan adımlar, sektörün talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini ifade etti.