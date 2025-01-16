Ömer Bolat 'İhracat Eylem Planı'nı açıkladı: İhracatçıya 33 milyar lira destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredilerinin maliyetinin yeni yıla girerken 6 puan düşürüldüğünü belirterek, “İhracat reeskont kredi finans maliyeti yüzde 29,9'a düşürülmüştü. İhracat finansmanındaki maliyet önümüzdeki ay da yeniden düşürülecek, finansman maliyetinde yeni bir indirim müjdesini alacağız” dedi. 2025 yılında Türk Eximbank'ın 50 milyar dolar, Türk Ticaret Bankası'nın 200 milyar lira finansman desteği sağlamasının planlandığını belirten Bolat, “İhracatı Geliştirme A.Ş'nin (İGE) yeni kefalet destek paketleriyle toplamda 70 milyar liralık bir kapasite artışı, yıl sonunda kümülatif olarak 160 milyar liralık kredi kefalet desteği sunulması da öngörülüyor” diye konuştu.

77 MADDELİK YOL HARİTASI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda 77 maddelik İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nı açıklayan Ömer Bolat, 2025 yılına ilişkin ihracat eylem planını tüm sektör paydaşları ve ülkenin önde gelen STK'leri ile istişare ederek ve koordineli bir şekilde hazırladıklarını belirtti. Bakan Bolat, eylem planlarındaki ilk bölümün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerini, ikincisinin mal ihracatına yönelik destek mekanizmaları ile iyileştirmeleri, üçüncüsünün hizmet ihracatına ilişkin destekleri, dördüncüsünün ticaret diplomasisi ve çok taraflı bölgesel ikili ilişkileri, beşincisinin gümrüklerde alınacak ve ihracatı kolaylaştıracak tedbirleri, altıncısının ise ihracatın finansmanını içerdiğini söyledi. Bakan Bolat, 2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefini başaracaklarının altını çizdi.

İHRACATÇILARA 33 MİLYAR LİRALIK DESTEK AYRILDI

Bakanlığın bütçesinin 2025'te 56 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Bolat, "33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına DFİF destekleri olarak ayrıldı. Tahminimiz 28 bin civarında ihracatçımız bu desteklerden faydalanacak. İhracatçılarımızın finansmana erişimi noktasında gerçekten bütün imkanlarımızı kullandık. 13,5 milyar lira olan Eximbank sermayesi 18 ayda tam 4 katı artışla 55 milyar liraya yükseltildi” dedi.

Mustafa Gültepe

EN ZOR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, üretici ve ihracatçı için zor bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "2025'te daha fazla üretimi ve ihracatçıyı destekleyecek politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum, en zor geride kaldı" dedi. Geçen yılın zorlu olmasına rağmen ihracatta 262 milyar dolar gibi iyi bir rakam yakaladıklarını dile getiren Gültepe, "2025'e geldiğimizde yine önümüzdeki hedef 280 milyar dolar. 2025'te daha fazla üretimi ve ihracatçıyı destekleyecek nitelikte politikaların ortaya koyulacağını düşünüyorum. Özellikle son 1,5 yıl içerisinde Eximbank ve Türk Ticaret Bankası'nın verdiği destekler finans konusunda ümitlerimizi artırıyor" şeklinde konuşmasını sonlandırdı” açıklamasında bulundu.

Enflasyon birkaç ay içinde yüzde 30’ları görecek

Enflasyondaki gerilemeye işaret eden Ömer Bolat, enflasyonun yokuş aşağı inmeye başladığını belirtti. Bolat, "İnşallah birkaç ay içinde yüzde 30'lu rakamları TÜFE enflasyonunda konuşuyor olacağız. Yani yüzde 40'ın altına gerileyeceğiz. Yıl sonunda da hedef biliyorsunuz yüzde 21 TÜFE enflasyonu. Fiyatlamada istikrar sağlandıkça büyüme hızı artacaktır." diye konuştu.

8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların vize sorununa ilişkin de bilgi verdi. 2024 yılında 8 bin 562 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini belirten Bolat, toplamda 27 bin 192 yeşil pasaport sayısına ulaşıldığını söyledi. Bolat, 2025 yılında da 8 bin 500 ihracatçıya yeşil pasaport verilmesini planladıklarını söyledi.

269 TİCARET HEYETİ PROGRAMI YAPACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 269 ticaret heyeti programı yapacaklarını, 85 alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "65 yurt içi fuara, 330 yurt dışı fuara, 1.650 bireysel fuar katılımı destekleriyle ihracatçılarımızın yanında olacağız. 61 yeni şirketin 63 markasını da Turquality kapsamına alacağız. Böylece toplamda 355 şirketin 380 markasını desteklemeyi hedefliyoruz.”







