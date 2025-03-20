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Terörsüz Türkiye’nin yol haritası MGK'da çizilecek

Terörsüz Türkiye’nin yol haritası MGK'da çizilecek

04:0020/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında olağan toplantısını yapacak.

MGK’da ‘Terörsüz Türkiye’ adımları ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze’deki son gelişmeler değerlendirilecek. PKK elebaşı Öcalan’ın “silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi” çağrısı sonrasındaki süreç ve çağrının örgüt ve uzantılarında yansımaları gözden geçirilecek.

YENİ SAFHAYA GEÇİŞ PLANI

Terörle mücadelede yeni bir safhaya geçilmesi ve Terörsüz Türkiye vizyonunun nasıl şekilleneceğinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bölücü örgütün sözde kongresi dahil kendini fesih yolunda atacağı adımları takibe alan Türkiye’nin, bu süreçte hem iç kamuoyunu hem de uluslararası aktörleri ikna edecek bir yol haritası çizmesi bekleniyor.

SİLAH BIRAKMAYA YAKIN TAKİP

MGK’da, Öcalan’ın çağrısı sonrasında örgütün silah bırakma sürecinin nasıl denetleneceği, hangi mekanizmaların devreye sokulacağı ve bu süreçte uluslararası gözlemcilerin rolü ele alınacak. Kandil’in bu çağrıya uyum sağlayıp sağlamayacağı ve olası bir direnç durumunda Türkiye’nin atacağı adımlar da toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Suriye'deki hareketlilik, MGK’nın gündeminde önemli bir yer tutacak. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye’ye yansımaları da toplantıda ele alınacak.



#Terörsüz Türkiye
#MGK
#Politika
#Diplomasi

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