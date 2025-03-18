Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık" dedi. ‘Mezhepçilik’ fitnesini Türkiye’ye bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdüklerini belirten Erdoğan, “Tüm dünyada gönüllere giriyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık" dedi.
Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda, partisinin ana kademe, kadın ve gençlik kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Ramazan ayını, zehirlemek isteyenlerin de çıktığını anlatan Erdoğan, "Kimi zaman provokasyonla kimi zaman milletin inancına hakaret ederek kimi zaman da insanımızı tahkir ederek bunu yaptılar. Bugün de ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanlar olduğunun farkındayız. Ancak ramazan ve oruç düşmanlarının hezeyanları Allah'a hamdolsun artık komedi seviyesinde bile makes bulmuyor" diye konuştu.
GÖNÜLLERE GİRİYORUZ
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bilhassa Ramazan ayında şu hakikate hep beraber şahitlik ediyoruz, Türkiye'nin beşeri zenginliği, küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala en büyük dayanağımız, güç ve güven kaynağımızdır. Bu tablonun gerisinde asırlık ihmallerin ve yanlışların yol açtığı tahribatları gidermek için 23 yıla yakın süredir verdiğimiz çetin mücadeleler vardır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni ne inancı ne mezhebi ne meşrebi sebebiyle ötekileştirilmediği iklimi hamdolsun tesis ettik. 28 Şubat döneminde olduğu gibi azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdik. Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. İnsanı, merhameti, vicdanı, adaleti, hakkaniyeti esas alan politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz.
KAYIPLAR TELAFİ EDİLECEK
Erdoğan, "Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı daha disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra gelecek seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
ÇÜRÜMÜŞ YAPI İLLÜZYON PEŞİNDE
"İç siyasette, özellikle ana muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarından uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz" diyen Erdoğan, "Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleriyle tüm vakitlerini 3 yıl sonrasının seçimine hasrederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. Halbuki karşımızda yolsuzluğun, hırsızlığın, taciz ve tecavüzün son olarak da sahtekarlığın tüm bünyeyi sardığı çürümüş bir yapı bulunuyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:
“'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan petrol tankerleriyle sebze meyve taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar, ne ararsan istisnasız hepsi var. Öyle ki bilhassa belediyelerde yamyamlık boyutuna varan yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile sabır taşını çatlatmaya, onların da tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Daha kendi partilerini yönetemeyenlerin, kendi evlerinin içine çeki düzen veremeyenlerin henüz şaibesiz bir toplantı dahi yapamayanların ülke idaresine talip olma iddialarını ise sadece tebessümle takip ediyoruz."
BU ÜLKENİN EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ
AK Parti'nin bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu yoldan sapmadığımız sürece AK Parti iktidarı 2053'e kadar da 2071'e kadar da Allah'ın izniyle bu yola devam eder. Yolumuzu kaybettiğimizde ise ilk sınamada yardan aşağı yuvarlanmamız mukadderdir. Hiç uzağa gitmeye gerek yok Türkiye'nin 90'lı yılları bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur" değerlendirmesinde bulundu.